Alok anuncia colaboração com Juliette e avisa: 'Deve sair em janeiro'Reprodução/Twitter

Publicado 14/12/2021 13:53 | Atualizado 14/12/2021 14:02

Rio - O DJ Alok surpreendeu os fãs ao anunciar que se prepara para lançar um novo single em parceria com Juliette Freire. O produtor musical adiantou que a colaboração está prevista para sair em janeiro de 2022 e contou que a faixa traz a campeã do 'BBB21' em um estilo mais pop.

“É uma música que eu estava fazendo com três gringos, uma música internacional. Aí eu vi a Juliette lançando o álbum dela, uma parada que é muito a verdade dela, ela está de volta às raízes. Eu falei: ‘Cara, ia ser muito legal se a Juliette fizesse um trabalho gringo, pop, uma parada que quebrasse as barreiras'”, afirmou, em entrevista ao podcast Podpah.

O artista ainda falou sobre a primeira vez que encontrou com a paraibana, no último sábado, em um show no Rio de Janeiro. “Eu gosto muito dela. Eu acompanhei ela pelo ‘BBB’, e quando a vi pessoalmente, ela é uma pessoa incrível, muito humilde. É uma pessoa que você fala que é de verdade. Ela gravou a música e ficou muito bom”, declarou Alok. "Essa música deve sair em janeiro, já tá pronta", completou.

Após o DJ anunciar a parceria musical, Juliette usou suas redes sociais para provocar os fãs. “Quando eu digo 'vem aí'… É porque vem aí!”, escreveu em seu Twitter. A ex-sister estreou como cantora, em setembro deste ano, com seu primeiro EP autointitulado, composto por 6 faixas.