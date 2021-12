Pai de Thiaguinho recebe homenagem - Reprodução/Instagram

Pai de Thiaguinho recebe homenagem Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 17:16

Rio - O pai de Thiaguinho, Jota Barbosa, recebeu a Honraria Manoel José Gomes Tubino, da Câmara dos Deputados, em Brasília, pelos serviços prestados como professor de Educação Física. A homenagem reconhece os profissionais que auxiliaram na formação e desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens por meio do esporte nas escolas.



fotogaleria

Pelas redes sociais, O cantor comemorou a homenagem ao pai. "Parabéns, Prof. Jota Barbosa! O senhor é um gigante! Que momento especial na minha família hoje!. Achei interessante compartilhar com vocês, porque se estou onde estou e sou quem sou, devo grande parte disso aos meus pais! Pessoas incríveis e que tenho grande orgulho!", escreveu.

"Hoje meu querido pai recebeu, em Brasília/DF, a maior homenagem prestado aos profissionais de Educação Física no país… a Honraria Manoel José Gomes Tubino. Obrigado, Comissão do Esporte! Ele merece tanto! Meu Pai dedicou/dedica a vida profissional toda dele ao Esporte do MS! E ver seu trabalho reconhecido e a alegria nos olhos dele me faz ter esperança e força pra lutar mais ainda pelos meus sonhos! Parabéns, prof. Jota! Que orgulho! Vô Sebastião e Vó Aurora estão orgulhosos lá no céu do projeto incrível deles! Valeu a pena", celebrou o cantor.