Stephanie Matto vende 'flatulências engarrafadas', por cerca de R$ 5 mil, em site de de conteúdo adulto - Reprodução/Instagram

Stephanie Matto vende 'flatulências engarrafadas', por cerca de R$ 5 mil, em site de de conteúdo adultoReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 16:51

Rio - Ex-participante do reality show "90 Dias para Casar", do TLC, Stephanie Matto chamou a atenção da web no mês passado ao colocar à venda suas flatulências engarrafadas. A britânica de 31 anos expandiu o conteúdo que vende em seu site de conteúdo adulto para as jarras, que são comercializadas a 755 libras, cerca de R$ 5,662 mil.

fotogaleria

“Devido à demanda popular, finalmente decidi começar a vender meus peidos na minha página! Além do meu conteúdo picante, agora você também pode comprar meus peidos em uma jarra”, anunciou em publicação no Instagram. Segundo o jornal britânico Daily Star, Stephanie fatura até 35 mil libras por semana com o produto, o que se converteria em R$ 262 mil, aproximadamente.

Em entrevista ao site Buzzfeed, Stephanie, que também é youtuber e escritora, conta que seu maior objetivo era ganhar dinheiro, mas também viu uma forma "hilária" de atrair a atenção da mídia para o seu negócio. “Ao longo dos anos, recebi algumas mensagens de homens e mulheres querendo comprar meus sutiãs, calcinhas, cabelos, água de banho usados, etc. Achei que peidos eram super nicho, mas também é algo divertido, peculiar e diferente. É quase como uma novidade!”, declarou.

A produção das flatulências engarrafadas começa na alimentação de Stephanie, que procura consumir alimentos como feijão, ovos cozidos, um shake de proteína e um pouco de iogurte em seu café da manhã para "se preparar". Seus clientes recebem um frasco de vidro com uma pétala de flor que, segundo a escritora, ajuda a preservar o odor por mais tempo.

Stephanie Matto ficou conhecida por participar do programa "90 Dias para Casar", em que duas pessoas se conhecem pela internet e uma delas se muda para os Estados Unidos, com o objetivo de conseguir o visto para casamento, que autoriza a permanência no país por até 90 dias. Durante o reality casamenteiro, a jovem se envolveu com a australiana Erika Owens, mas o relacionamento conturbado chegou ao fim após uma série de discussões.