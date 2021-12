Andressa Urach fala sobre 'desejos' no 6º mês de gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 17:32

Rio - Andressa Urach usou suas redes sociais, nesta terça-feira (14), para compartilhar mais um pouco de sua segunda gravidez. Aos seis meses de gestação, a modelo falou sobre os famosos "desejos" que tem, descrevendo os alimentos que mais sente vontade de comer.

"Estou com seis meses de gestação e agora comecei a sentir desejo. Um dos que tive foi comer Xis. Nossa, me dá água na boca. Aqui no Rio Grande do Sul é um pão com um monte de coisas dentro, como filé mignon, milho, alface. Vem um monte de coisas dentro", explicou em seus Stories do Instagram.

A vice-Miss Bumbum ainda acrescentou qual é o doce que tem sentido desejo: "Também vontade de leite condensado de manhã cedo. Acordo com vontade de leite condensado, mas como bem pouquinho. Estou cuidando. São só esses desejinhos", afirmou.

Sempre preocupada com sua saúde, Andressa falou sobre seu aumento de peso durante a gestação. "Engordei só seis quilos, um quilo por mês. Então está dentro do esperado", garantiu, tranquilizando os fãs.

A modelo está grávida de seu segundo filho, que se chamará León. O menino será o primeiro herdeiro de seu relacionamento com Thiago Lopes, com quem reatou o casamento, em outubro deste ano, após um término conturbado. Andressa também é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto do relacionamento com Tiago Costa.