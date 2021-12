Dulce Maria anuncia data do lançamento de música com Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 16:38

Rio - Dulce Maria anunciou nesta terça-feira (14) a data de lançamento da música 'Amigos con Derechos', em parceria com Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo no início de novembro. A canção foi lançada em julho e faz parte do álbum 'Origen' da ex-RBD. A versão em espanhol com a Rainha da Sofrência chega as plataformas em 16 de dezembro.

Nas redes sociais, Dulce Maria divulgou um vídeo contando a novidade. "Oi, amigos. A todos os que estão me vendo, especialmente a todas as pessoas do Brasil, estamos gravando algo muito importante, muito especial. Em um momento falei com vocês, através de uma live, mas agora é uma realidade. Estou com a pele arrepiada, é muito forte, para todos, gravar isso. Como falei antes, há uns meses, desde agosto, vínhamos conversando com a Marília, a eterna, amada e adorada Marília Mendonça", iniciou.

"Como muito de vocês sabem, ela estava aprendendo espanhol, queria fazer uma carreira internacional e para mim é uma honra gigante que ela tenha gravado em espanhol essa música. Ela gravou em dois dias, já tínhamos suas vozes em espanhol e em português."

"Toda honra e todo amor para Marília, onde quer que ela esteja. E faço isso com toda a humildade, todo amor, todo respeito, para vocês. Ela me deixou um presente gigante, para eu dividir com vocês", concluiu.