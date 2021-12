Ex-babá da família Poncio, Cyntia Cyndel detonou a mãe biológica de Josué por retomar a guarda da criança - Reprodução/Instagram

Ex-babá da família Poncio, Cyntia Cyndel detonou a mãe biológica de Josué por retomar a guarda da criançaReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 15:05 | Atualizado 14/12/2021 15:09

fotogaleria

"Olha, Deus sabe o que faz, viu. Porque, se não fosse por esse momento, em que estou cuidando da minha filha, eu não me responsabilizaria pelos meus atos. Ai, que raiva!", disparou ela em seus Stories do Instagram, nesta terça-feira (14).

De acordo com a cearense, a mãe de Josué tem outro filho mais novo e não teria cumprido o calendário vacinal da criança: "A mãezona lá, com filho de quase um ano de idade, está com apenas uma vacina tomada. [...] Não fui na delegacia e estou caladinha aqui. No dia que eu resolver ir na delegacia [para] dar parte de você, consigo te tirar a guarda. Tá bom, princesa?"

"Ainda não me desceu essa história de ela falar que não entregou a criança para adoção, que foi só para vir passar uns dias comigo aqui no Rio de Janeiro. Não entendi essa parte, mas tenho como provar. Segurei por muito tempo. Tem tempos que ela vem falando m*rda e eu calada, para não comprometer meu trabalho, mas agora não deu", desabafou Cyntia.

Pastor Márcio Poncio se despede de Josué

O pastor Márcio Poncio, pai de Sarah, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo após a filha e o marido, Jonathan Couto, perderem a guarda de Josué . Nesta terça-feira, o religioso se despediu do pequeno com uma sequência de fotos da criança que estava em processo de adoção por Sarah e Jonathan.

"Vai, meu amor, e cumpra o seu propósito. Te demos amor, carinho e proteção, mas sem esquecer que representávamos um amor maior, o amor e o cuidado do Pai na sua vidinha. Que Ele agora decida sobre o seu destino, que Ele te abençoe e te dê paz, prosperidade, saúde e te conduza no caminho Dele onde nos encontraremos em breve. Eu te amo, meu netinho, vou te amar para sempre", declarou em seus Stories do Instagram.

Márcio não escondeu a tristeza com a partida de Josué, que deve se mudar para Fortaleza, no Ceará, onde mora a família de sua mãe biológica. "Que dor insuportável. Mais um neto que perco mesmo estando vivo. Eu te amo, meu filho, te amo com todas as minhas forças", finalizou o pastor.