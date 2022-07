Ana Paula Siebert admite ter se sentido culpada durante a maternidade - Reprodução / Instagram

Ana Paula Siebert admite ter se sentido culpada durante a maternidadeReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2022 09:48

Rio - Ana Paula Siebert usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para falar com os seguidores sobre os desafios que enfrenta na maternidade. No Instagram, a modelo admitiu ter sofrido muito com a culpa por não conseguir conciliar completamente suas demandas de trabalho com a rotina da filha, Vicky, fruto do relacionamento com Roberto Justus.

fotogaleria



"Eu não consigo. Sempre me sinto em falta em algum dos âmbitos. Já sofri muito por isso. Já me peguei chorando. Já me peguei repensando", admitiu, acrescentando que hoje em dia interpreta as coisas de outra forma. "Aprendi a tirar a capa de 'mulher maravilha' e percebi que falhar, faltar e se sentir culpada faz parte do processo de crescimento... Aprendi a dizer 'não' e a viver o que meu coração manda e está tudo bem! Quero olhar para trás e sentir orgulho da minha história, da minha maternidade e do meu casamento. Nem por isso eu não vou falhar em algum momento. E está tudo bem!", escreveu.

Questionada por uma seguidora se conta sempre com o auxílio de uma babá, Ana Paula negou e disse que mesmo tendo ajuda profissional para cuidar da filha, a funcionária não fica à sua disposição 24h por dia. "Fico sem babá, sim. Amo meus dias sozinha com a Vicky. São nossos momentos especiais. Gostaria inclusive de fazer bem mais isso, mas minha demanda profissional é muito grande. Portanto, preciso de ajuda, é fundamental", explicou.