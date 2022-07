Paolla Oliveira posa de biquíni - Reprodução do Instagram

Publicado 15/07/2022 10:32

Rio - Paolla Oliveira, de 40 anos, encantou os internautas ao publicar um clique de biquíni no Instagram, na noite desta quinta-feira. A atriz usou um modelo com estampa de animal print e exibiu as curvas perfeitas ao posar para uma foto na praia. "Ainda dá tempo de um #TBT?", escreveu ela na legenda. Diogo Nogueira se derreteu pela namorada e deixou um coraçãozinho nos comentários.

O clique também fez sucesso entre os fãs de Paolla. Eles não economizaram nos elogios. "Você é muito perfeita. Meu Deus, que mulher", reagiu um. "Uma obra de arte", disse outro. "Difícil saber qual das duas paisagens a gente olha", brincou um terceiro.

Paolla Oliveira está no ar como a dublê de ação, Patrícia Lima, em 'Cara e Coragem', novela das 19h, da TV Globo.