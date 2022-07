Luciana Gimenez aproveita pôr do sol para fazer ensaio sensual em casa - Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2022 08:23 | Atualizado 16/07/2022 08:24

Rio - Luciana Gimenez deixou os fãs babando, na noite desta sexta-feira, com uma nova postagem nas redes sociais. A apresentadora elevou a temperatura ao compartilhar as fotos de um ensaio sensual que realizou, posando apenas de calcinha preta e um top transparente, complementando o look com uma meia-calça e sandálias de salto alto.

"Cada pôr do sol é motivo de comemorar mais um dia vivido. Gratidão", declarou a famosa, que revelou ter tirados as fotos na lavanderia de sua casa. E os fãs foram à loucura com os cliques ousados da ex-modelo: "Cada dia mais gata", disparou uma seguidora. "Que corpão maravilhoso", disse um internauta. "Linda demais", completou mais uma admiradora.

Recentemente, Luciana Gimenez dividiu as opiniões dos seguidores com outro registro em que esbanjou sensualidade. A apresentadora causou polêmica com um vídeo em que aparece caminhando até o chuveiro, tira o roupão e inicia o ritual de higiene pessoal. "Para que isso? Alguém me explica", disparou uma seguidora. "Eita, adora aparecer", criticou outro. "Maravilhosa!", elogiou um internauta. "Adoro a Luciana! Ela é afrontosa mesmo e está certa! Seu Instagram, suas regras", apoiou um fã.

Confira: