Pela segunda vez, Ricardo Pereira é pedido em casamento pela esposa no Cristo RedentorReprodução / Instagram

Publicado 18/07/2022 10:45 | Atualizado 18/07/2022 11:04

Rio - Francisca Pereira, esposa do ator Ricardo Pereira, aproveitou o domingo para pedir o parceiro em casamento pela segunda vez, no topo do Cristo Redentor, localizado no Rio. Os dois estão casados há 12 anos e são pais de Vicente, de 10 anos de idade, Francisca, de 8 e Julieta, de 4.

"Ainda em êxtase: ele disse que sim! Pedi para o meu amor, Ricardo, casar comigo de novo! Ano que vem temos festa hein?!", escreveu Francisca na legenda dos registros do momento romântico entre os dois.

Em seu perfil no Instagram, Ricardo Pereira também comentou sobre o momento especial e se declarou para a atriz. "Dissemos que era para a vida… Doze anos do dia em que nos casamos, mas já temos 16 anos juntos, parece muito, mas na verdade só está a começar", iniciou o ator. "Hoje, Francisca, pediste-me para casar contigo outra vez, e eu, óbvio, disse que sim. Então, siga, só marcar a festa! Amo-te profundamente", finalizou o ator.

Atualmente, Ricardo Pereira interpreta o personagem Danilo, na novela "Cara e Coragem", exibida às 19h pela Rede Globo. Na trama, ele faz o papel de um empresário extremamente ambicioso, capaz de fazer de tudo para conquistar seus objetivos.