Alcione comemora 50 anos de carreira com apresentação no Theatro Municipal do Rio - Vinícius Mochizuki / Divulgação

Alcione comemora 50 anos de carreira com apresentação no Theatro Municipal do RioVinícius Mochizuki / Divulgação

Publicado 18/07/2022 21:29 | Atualizado 18/07/2022 21:36

Rio - Alcione passou por uma cirurgia neste domingo (17). A assessoria de imprensa da cantora de 74 anos publicou um comunicado informando que ela fez um procedimento na coluna vertebral, que a operação foi bem sucedida e a artista passa bem.

fotogaleria

A intervenção cirúrgica faz parte do tratamento de Alcione contra a Espondilolistese L5. A doença ocorre quando uma das vértebras desliza sobre a outra, causando o desalinhamento da coluna. A cantora está internada no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, e deve receber a alta em breve.

Este ano, Marro, comemora 50 anos de carreira e sua agenda de shows está toda voltada para as comemorações do meio século. Seu próximo espetáculo está marcado para 9 de setembro.