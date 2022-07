Naiara Azevedo - Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2022 17:18

Rio - Naiara Azevedo pegou os seguidores de surpresa ao ser hospitalizada nesta terça-feira (19). A cantora explicou no Instagram Stories que foi levada a um hospital em Brumado, na Bahia, após sofrer com fortes dores no estômago durante uma viagem entre shows.

"O bom dia hoje tá diferente! Numa maca tomando soro. Calma, gente, não criemos pânico! Passei mal do estômago e tivemos que parar na estrada, porque eu estava com muita cólica, muita dor no estômago. Aí encontramos um hospital em Brumado e estou sendo muito bem atendida. Novamente Naiara e suas crises de dor de estômago...vamos ver isso!", pontuou.

Descontraída, Naiara Azevedo brincou com os funcionários do hospital após ser medicada e tranquilizou os fãs logo que recebeu alta. "Já estou no táxi indo para o ônibus e agora estou com sorrisão no rosto porque, óbvio, não estou mais com dor. O taxista que está fazendo o nosso traslado abriu o grupo de WhatsApp e mostrou que tem um monte de notícia que estou internada, tem vídeo. Já estou bem, gente!", disse.