Gloria Perez - Reprodução/Globo

Gloria PerezReprodução/Globo

Publicado 19/07/2022 19:47

Rio - Durante entrevista para o jornal O Globo, Gloria Perez comentou a escalação de Jade Picon em "Travessia", sua próxima novela das nove na TV Globo. A autora saiu em defesa da influenciadora e ex-BBB após as críticas recebidas por parte do público e da classe artística. O presidente da categoria, Hugo Gross, e as atrizes Nina Tomsic e Anna Rita Cerqueira chegaram a falar sobre a presença de Jade Picon no folhetim . A influenciadora conseguiu uma autorização especial Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para atuar na trama.