Victor Pecoraro falou sobre término do casamento e traição Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2022 15:32

Rio - Victor Pecoraro realizou uma live nesta terça-feira (19) para explicar o motivo do término de seu casamento de 13 anos com Renata Muller. A polêmica começou após Sylvia Goulart, empresária do meio artístico e amiga da blogueira, ter afirmado que o ex-participante de "A Fazenda 13" teria traído a esposa com Rayanne Morais, ex-mulher de Latino.

fotogaleria "Falei com a Renata, que é minha amiga. Ela confirmou a separação. Ele nem ainda se separou dela no papel e já está morando com a outra, com a santinha do pau oco", disse Sylvia.

No vídeo publicado e apagado tempo depois, o ator abriu o jogo sobre a separação. "Desde o início do nosso casamento, a gente sempre teve uma indiferença muito grande, sempre brigamos, a gente se desrespeitava um ao outro. Foram tantas mágoas e tantas brigas, que ambos estavam magoados. Mas ninguém sabia. A gente brigava muito, sempre lutamos pela família, mas tivemos uma discussão muito feia e decidimos terminar", começou.

Victor Pecoraro admitiu o envolvimento com Rayanne Morais e contou que pediu perdão à ex-mulher pela situação. "Perdi perdão a Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar. Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa, enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar. E não é a questão de ser a Rayanne, poderia ter sido qualquer outra pessoa. A questão é eu ter aberto o meu coração para me envolver com outra pessoa", disse.