Melody é acusada de plágio por usar melodia de Ariana Grande no hit 'Assalto Perigoso'Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2022 16:55

"Nunca falei com Melody antes. Ela tem que creditar os escritores e compartilhar o dinheiro que ganhou com a música. Coisas assim acontecem o tempo todo, mas você tem que esclarecer", declarou a compositora, que já trabalhou com nomes como Beyoncé, Drake e Lady Gaga.

Em seguida, Nija explicou como funciona o uso de 'samples' na indústria musical e sugeriu que Melody poderia não estar familiarizada com o processo. "Não há problema em fazer covers de músicas no YouTube e SoundCloud, mas quando você as coloca em plataformas de streamings, você precisa creditar e compartilhar o lucro. Talvez ela não saiba?", escreveu a produtora em seu Twitter.

"Não estou brava com Melody, e uma menor de idade não deveria ser atacada. Só estou avisando que o assunto da música ainda não está resolvidos, mas tenho certeza de que será", completou a artista, minimizando a polêmica que começou quando Melody trocou farpas com Anitta nas redes sociais.

Relembre a treta

Tudo começou quando, no sábado (16), Anitta disse no Twitter que o engajamento de Melody se mantém por conta das brigas que ela promove na internet. Incomodada com a declaração, a cantora de 15 anos disparou várias críticas à Poderosa e disse que não fala nada da carioca. "E depois eu que fico arrumando picuinha com ela. Depois as pessoas dizem que sou eu quem faço a briga... Engraçado! Eu nunca falo mal dela e ela diz que meu trabalho não é profissional. Como assim?", questionou.

"Vocês veem minha luta já há oito anos, com vários trabalhos legais. Lancei três músicas, entre elas 'Assalto Perigoso', que chegou entre as 10 das mais ouvidas em todas as playlists do país. Agora ela vem me dizer que meu trabalho não é profissional, gente? Me desculpe, mas é um negócio muito chato para mim", disse.

Anitta, então, rebateu o discurso de Melody e se gabou ao dizer que tem contatos no exterior, inclusive com os donos da música "Positions", sucesso de Ariana Grande, da qual Melody usou como base para criar o hit "Assalto Perigoso". "Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles não porque a música é da Ariana Grande no caso né... mas fica tranquila que eu não mostrei para eles, se não...", provocou.

Pouco depois, internautas começaram a fazer postagens no Twitter denunciando Melody para a gravadora de Ariana Grande. Foi quando Nija Charles tomou conhecimento do assunto: "Espera aí", reagiu a compositora, ao comentar um dos tweets sobre o assunto. A produtora não voltou a se pronunciar até a tarde desta terça-feira, enquanto Melody afirmou que já teria acertado os detalhes com a artista.

"Ninguém derrubou minha música. Quando soltei a música, há uns cinco meses, eu mesma tirei do ar. Fiquei com receio. Tirei ela do canal com 30 milhões de visualizações. Já tirei há muito tempo. (...) A compositora nem falou de mim. Ela só queria os créditos e eu já dei os créditos. Estão no ar. Não ataquem ela antes de pesquisar. Independente de tudo, ela foi uma fofa comigo", disse a jovem de 15 anos, apenas para ser contrariada por Nija horas depois.