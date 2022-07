Melody e Anitta - Fotos: (AgNews | Reprodução do Instagram)

Publicado 17/07/2022 18:48 | Atualizado 17/07/2022 18:51

Tudo indica que a relação entre Melody e Anitta azedou de vez. É que as duas trocaram algumas farpas nas redes sociais durante o fim de semana, colocando o nome das cantoras entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Tudo começou quando, no sábado (16), a Poderosa disse no Twitter que o engajamento da adolescente, de 15 anos, se mantém por conta das brigas que ela promove na internet.

"Não vê a Melody? Vocês falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento e se mantém no mercado por criar tretas com meu namorado, brigando sozinha", disse a voz de "Envolver", referindo-se ao produtor canadense Murda Beatz.

Incomodada com a declaração, Melody disparou várias críticas à Anitta, que está fazendo turnê pela Europa. A adolescente, intérprete da faixa "Assalto Perigoso" disse que não fala nada da carioca. "E depois eu que fico arrumando picuinha com ela. Depois as pessoas dizem que sou eu quem faço a briga... Engraçado! Eu nunca falo mal dela e ela diz que meu trabalho não é profissional. Como assim?", questionou.

Ela segue falando sobre o sucesso da música "Pipoco", de Ana Castela, na qual a adolescente e DJ Chris No Beat colaboram. A faixa está entre as mais ouvidas do país no Spotify atualmente. "Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela esteve no Top 1 global e sumiu. Era muito dinheiro investido. O meu trampo não tem aditivo financeiro, é tudo natural e, se não fosse profissional, não estaria chegando ao primeiro lugar, né, amiga", alfinetou, ela, citando a faixa "Envolver", de Anitta, que se tornou a única música de um artista brasileiro a figurar na primeira posição mundial da plataforma de áudio.

"Vocês veem minha luta já há oito anos, com vários trabalhos legais. Lancei três músicas, entre elas 'Assalto Perigoso', que chegou entre as 10 das mais ouvidas em todas as playlists do país. Agora ela vem me dizer que meu trabalho não é profissional, gente? Me desculpe, mas é um negócio muito chato para mim", disse.

Anitta, então, rebateu o discurso de Melody e se gabou ao dizer que tem contatos no exterior, inclusive com os donos da música "Positions", sucesso de Ariana Grande, da qual Melody usou como base para criar o hit "Assalto Perigoso". "Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles não porque a música é da Ariana Grande no caso né... mas fica tranquila que eu não mostrei para eles, se não... agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks aí pra nós que aí tu vira notícia", atiçou a carioca.

Melody, mais uma vez, rebateu Anitta. "Parece uma ameaça, né? Mas vamos lá… Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Está nervosa porque organicamente é difícil chegar no topo, né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos colocar uma adolescente de 15 em discussão de cunho político para engajar", argumentou a jovem.



tudo bem, aceito que você possa discordar, mas o seu antipetismo tá gritando tanto ao ponto do seu tweet só falar sobre não ser associada ao PT. não fala sobre não ser associada a outros partidos (até pq o próprio Bozo tá usando sua imagem a favor dele)



entende? pic.twitter.com/MvDuCC4fop — brenda (@brendasafra) July 16, 2022