Isis Testa com Maiara e MaraisaReprodução do Instagram

Publicado 17/07/2022 17:13 | Atualizado 17/07/2022 17:24

A grande final da sétima temporada do "The Voice Kids", da Globo, foi marcada por muita emoção, neste domingo (17). Depois de encantar o público de casa por seu talento, a jovem Isis Testa, de 10 anos, levou a melhor e foi a grande campeã da edição, com 43,65% dos votos. Ela, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, disputava o título pelo time estreante de Maiara & Maraisa, levando para casa o prêmio de R$250 mil reais e ainda um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music. Chique, né?!



Assim como fez ao longo da temporada, Isis mostrou no palco da final que entrega vocais em qualquer estilo, com muita versatilidade. Pequena no tamanho, mas com uma voz gigante, ela cantou clássicos da música como "Pense em Mim", de Leandro & Leonardo, e "I Have Nothing", de Whitney Houston.



Parabéns, #TimeMaiaraeMaraisa! Isis Testa é campeã do #TheVoiceKids com 43,65% dos votos!



Assista às apresentações completas e veja tudo que rolou na Final ➡️https://t.co/J7S0G8luoB pic.twitter.com/YYOm2fidgD — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) July 17, 2022

"Eu tô muito emocionada! Agradeço às minhas melhores amigas, fico muito feliz de ter cantado com as duas. Elas cantam muito, quero ser convidada para o show delas e se eu tiver um show vou convidar elas também", comemorou ela, já que a final foi totalmente feminina, com Isis, Mel Grebin e Isadora Pedrini.



As técnicas Maiara e Maraisa destacaram a forma que ela interpreta as canções. Além disso, elas também elogiaram as finalistas, Mel Grebin e Isadora Pedrini. "Quero deixar os parabéns para vocês três. O Brasil inteiro foi presentado por uma final de três meninas talentosíssimas. Comemorem muito, vocês levam esse troféu juntas! Vocês são presentes para nossa música brasileira", ressaltou Maraisa. "Quero cruzar muito com vocês na estrada, comemorem na piscina, viu?! Isso é só o começo da caminhada de vocês...", acrescentou Maiara.



E não faltou música boa nesta final. Além dos grandes clássicos reproduzidos por Isis, Isadora Pedrini abriu os trabalhos cantando "Dona de Mim" de IZA, e, na sequencia, o hit "Chandelier", da SIA, assim como Mel Grebin, cantou uma das grandes faixas da bossa nova, "Eu Sei Que Vou Te Amar", de Tom Jobim, e "Stand By Me", de Ben E.King.