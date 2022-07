Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução do Instagram

Tudo indica que Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão juntos novamente. É que os dois usaram as redes sociais, neste domingo (17), para compartilhar fotos em que aparecem juntinhos, com muitas declarações de afeto. Vale lembrar que os dois tiveram um breve affair no ano passado.

No Instagram, a atriz, que está no ar como Isadora, de "Além da Ilusão", da Globo, postou um registro em que a dupla aparece coladinha numa cachoeira. "Modo Nós", declarou a artista, de 21 anos. Já o ator, que interpreta o Rico, em "Cara e Coragem", da mesma emissora, também publicou um outro registro ao lado de Lari: "Quando é para ser, é", legendou ele, ganhando um comentário da jovem, "Nós para a vida toda".

Já na foto compartilhada por Larissa Manoela, André Luiz, então, se declarou: "Eu te amo! Sempre será sobre eu e você. Sua felicidade é a minha, e pra sempre estaremos sorrindo como sempre estivemos juntos", escreveu o rapaz, de 25 anos.

Os fãs, que já suspeitavam do romance, vibraram com as postagens. André e Larissa viveram um affair entre julho e outubro de 2021 e boatos de que eles teriam retomado o romance começaram a circular no último mês, após os dois aparecerem com bastante frequência nos conteúdos das redes sociais um do outro.