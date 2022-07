Quino e escultura de Mafalda, personagem mais famosa do artista - AFP/Alejandro Pagni

Publicado 17/07/2022 15:47

Rio - Os usuários do Google encontraram uma homenagem especial para o cartunista Joaquín Salvador Lavado Tejón, mais conhecido como Quino, neste domingo. O artista argentino foi o tema da página inicial do site de pesquisas no dia em que completaria 90 anos, como forma de reconhecimento pelo sucesso global do criador da personagem Mafalda.

Nascido em 17 de julho de 1932, Quino entrou para a história como um dos maiores quadrinistas latino-americanos. As tirinhas de Mafalda foram a criação mais popular do argentino, veiculadas entre 1964 e 1973. Desde sua estreia na revista 'Primeira Plana', a personagem continua sendo replicada até hoje com seus questionamentos que abordavam discussões sobre sociedade e política, em um momento em que países como Brasil, Argentina e Bolívia atravessavam ditaduras militares.

O que poucos sabem é que Mafalda foi criada por Quino, inicialmente, para divulgar os eletrodomésticos Mansfield. No entanto, a campanha publicitária nunca veio a público e, em setembro de 1964, Quino lançou sua primeira tira com a personagem, que, hoje, é comumente vista em questões de provas no Brasil.

Em 2020, um dia após a comemoração dos 56 anos de Mafalda, Quino morreu em sua cidade natal, Mendonza. O humorista gráfico sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e chegou a ficar internado por alguns dias, mas não resistiu, vindo a óbito no dia 30 de setembro daquele ano.