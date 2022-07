Thelma Assis - Reprodução do Instagram

Publicado 16/07/2022 22:59 | Atualizado 16/07/2022 23:04

Campeã do "Big Brother Brasil 20", da Globo, Thelma Assis revelou neste sábado (16), que irá realizar um de seus maiores desejos: fazer um intercâmbio. Em um post no Instagram, a médica contou que sempre teve vontade de aprender inglês e, enfim, tirou a ideia do papel. Nas imagens, ela aparece no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, prestes a embarcar. O destino, no entanto, ainda não foi revelado por ela.

"Fazer um intercâmbio pra estudar inglês sempre esteve na minha lista de desejos, mas eu tirei e coloquei da lista várias vezes por 'n' motivos da vida. Durante muito tempo parecia até utopia. Agora resolvi resgatar a adolescente que existe dentro de mim e encarar o desafio de fazer isso sozinha com toda coragem que eu sempre tenho nas minhas decisões", começou ela, em seu post.



Apesar de fazer mistério quanto ao destino, Thelma incentivou os fãs a seguirem seus sonhos. "A mensagem principal desse post é: sabe aquele desejo que tá guardadinho aí dentro? Adie 1, 2, 3 quantas vezes forem necessárias, mas não desista dele!", concluiu a ex-BBB.