Thaynara OG e Chris EvansReprodução do Instagram

Publicado 16/07/2022 17:07 | Atualizado 16/07/2022 17:10

A influenciadora digital Thaynara OG não conteve a emoção ao descobrir que o ator Chris Evans, famoso por interpretar o Capitão América nos filmes da Marvel, está em busca de uma companheira para toda a vida. É isso mesmo. O relato ocorreu durante uma entrevista para divulgação do novo filme "Agente Oculto". Empolgada com a notícia, a morena logo se manifestou nas redes socais, neste sábado (16).

Numa publicação recente, Thaynara deixou registrado seu interesse pelo bonitão. Tudo, claro, em tom de brincadeira. "Oi, Deus. Sou eu de novo", escreveu ela no Twitter, com a esperança de ser notada por Chris. Não demorou muito para os fãs e seguidores de OG , que, recentemente, organizou uma super festa de São João beneficente, com vários famosos, torcerem pela dupla. "Shippo", disse um. "Quando vi essa entrevista só pensei em você", relatou outro, que já conhece a admiração pelo astro.

No relato de Evans, o norte-americano disparou: "Talvez hiper focado em encontrar uma parceira, alguém com quem você queira viver. Olha, eu amo o que eu faço, é incrível, eu me jogo nisso. Mas em termos – até essa indústria é cheia de pacotes de dúvidas e hesitações e recalibração. Em termos de realmente encontrar algo que você dê tudo de si, talvez seja sobre encontrar alguém com quem você está buscando passar a sua vida. Então, talvez isso", revelou ele, que atualmente está com 41 anos.