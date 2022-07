Matheus Baldi diz ter sido demitido do SBT por cortes no quadro de apresentadores do 'Fofocalizando' - Reprodução/Instagram

Matheus Baldi diz ter sido demitido do SBT por cortes no quadro de apresentadores do 'Fofocalizando'Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2022 11:14 | Atualizado 16/07/2022 11:16

Rio - O jornalista Matheus Baldi, conhecido por revelar fofocas de celebridades, deixou o quadro de apresentadores do SBT. O colunista usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para anunciar que não estará mais no "Fofocalizando", programa comandado por Chris Flores. Recentemente, Baldi pediu desculpas por expor a gravidez da atriz Klara Castanho , que disse ter sido vítima de estupro em carta aberta.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Matheus garantiu que sua demissão está relacionada apenas à redução do tempo em que o programa fica no ar: "Eu não estava no 'Fofocalizando' porque eu cheguei lá, conversei com o diretor, e ele me explicou que, quando eu fui contratado, o programa tinha uma hora e quarenta minutos. Eu era o integrante mais novo do programa. Depois de algum tempo, essa duração foi reduzida", relatou.

"Agora, com uma hora, eram muitos participantes para esse tempo de duração. Tem notícias, fofocas, tem que entregas os conteúdos. Então, foi necessário fazer esse ajuste. Não teve mais nada do que isso. Sou muito grato ao SBT e ao programa que é incrível, aos meus colegas. Foi só coisa boa", declarou o colunista.

Em junho, Matheus Baldi foi citado em uma matéria do "Fantástico" por ter vazado a informação de que Klara Castanho tinha engravidado. O colunista fez a postagem em maio e, logo em seguida, deletou a publicação quando a jovem de 21 anos pediu que o post fosse retirado do ar. No entanto, o caso ganhou repercussão quando Antonia Fontenelle expôs a situação de "uma atriz", mostrando um vídeo em que Leo Dias contava a história sem revelar nomes.