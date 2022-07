Luísa Sonza - Reproduçao do Twitter

Publicado 16/07/2022 16:38

Vem muito aí! Falta muito, muito pouco para o lançamento de "Cachorrinhas", novo single de Luísa Sonza. Marcada para chegar às plataformas digitais na próxima segunda-feira, dia 18 de julho, às 21h, dia do aniversário de 24 anos da cantora. Agora, para aquecer os motores, a loira mostrou uma prévia do clipe da canção. Nas imagens, ela aparece de cabelos pretos e um figurino que valoriza seu corpo escultural.



Os fãs de Luísa estão bastante ansiosos para ouvir “Cachorrinhas” na íntegra! Na última terça-feira (12), durante seu show no Festival Expocrato, que aconteceu no Ceará, a cantora apresentou um trecho da canção, para a alegria do público presente.



A capa do single, liberada há no início da semana, traz um conceito irreverente. E Sonza já afirmou através de suas redes sociais que a música será muito dançante. Será que vem aí, mais um challenge? O novo videoclipe de Luísa Sonza foi gravado durante a madrugada do dia 30 de junho, em São Paulo. No Twitter, a cantora comentou um pouco sobre o que os fãs podem esperar do projeto.



“Esse clipe vai ser um dos meus maiores investimentos em clipes até hoje e vai encerrar um período e uma linguagem musical que uso desde o início da minha carreira”, iniciou ela, que, anteriormente, disse que pretende experimentar mais canções de seu lado b.