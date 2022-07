Paraíso do Tuiutí lança logo do enredo para o Carnaval 2023 - Divulgação / Paraíso do Tuiuti

Paraíso do Tuiutí lança logo do enredo para o Carnaval 2023Divulgação / Paraíso do Tuiuti

Publicado 16/07/2022 16:02 | Atualizado 16/07/2022 16:07

Rio - A escola de samba Paraíso do Tuiuti lançou, nesta sexta-feira (15), o logo do enredo de 2013, intitulado "Mogangueiro da Cara Preta".

Elaborado pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor Araújo, o enredo irá trazer a história dos búfalos na Ilha de Marajó, no Pará, desde a sua chegada no local para fazer o transporte de materiais e especiarias, até os dias atuais, quando são utilizados como montaria pela polícia, e no auxílio à coleta de lixo.

Marajó tem o maior rebanho de búfalos do Brasil e, no enredo, o Tuiuti irá explorar diversas temáticas, como a reverência do povo da ilha a esses animais.

A escola de São Cristóvão também irá levar para a Avenida o rico folclore da região. "Aproveitando as influências de festas nortistas, Mestre Damasceno, grande artista popular marajoara, criou um “Búfalo–Bumbá”, uma adaptação do Auto do Boi, tendo como figura central o búfalo", diz um trecho da sinopse, que foi divulgada também nesta sexta (15).

Ordem dos desfiles do Grupo Especial

Na noite da última segunda-feira (11) a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) sorteou a ordem dos desfile do Grupo Especial . A Paraíso do Tuiuti será a primeira agremiação a passar pela Marquês de Sapucaí na segunda-feira de Carnaval, dia 20 de fevereiro. Confira a ordem:

Domingo, 19 de fevereiro

Império Serrano

Grande Rio

Mocidade

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Mangueira



Segunda, 20 de fevereiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Vila Isabel

Imperatriz

Beija-Flor

Viradouro

* Matéria do estagiário Wellington Melo, sob supervisão de Raphael Perucci