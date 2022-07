Baía de Todos-os-Santos é o tema do enredo da Unidos da Tijuca no Carnaval 2023 - Fernando Antônio/ Divulgação

Publicado 15/07/2022 08:52 | Atualizado 15/07/2022 10:07

Rio - Mais um escola do Grupo Especial definiu o tema do enredo para o Carnaval de 2023. A Unidos da Tijuca anunciou que vai levar para a Avenida toda a história, cultura e beleza da Baía de Todos-os-Santos. A agremiação ainda informou que apresentará no dia 1º de agosto, na quadra da agremiação, às 19h30, o título do enredo, a logo e a sinopse do tema. O evento será transmitido nas redes sociais da escola do Borel.

O presidente Fernando Horta esteve na Bahia nesta quarta-feira, dia 13, reunido com representantes da União dos Municípios da Bahia (UPB), da Câmara de Turismo da Baía de Todos-os-Santos (CTBTS), do Observatório da Baía de Todos-os-Santos e dos municípios que fazem parte da maior Baía do Brasil, para debaterem o tema.

Carnavalesco a Unidos da Tijuca, Jack Vasconcelos ficou empolgado com o enredo. "Quando chegou ao meu conhecimento que um dos enredos poderia ser a Baía de Todos-os-Santos, falei logo que era a minha preferência, sem antes ouvir os demais enredos. Sabia que o tema geraria muitas possibilidades visuais porque é uma história que tem muita informação, grande, complexa, rica, profunda e com camadas. Fiquei animado para mergulhar no tema ainda de forma recreativa, pelo prazer. Posso dizer que estou muito feliz com a confirmação do enredo. É difícil escolher algo de maior destaque. O que me chamou mais atenção foi a diversidade de assuntos, história, cultura e paisagem. Como todos esses elementos conversam entre si, acaba gerando algo que é muito peculiar: imagens, cenários, histórias com muita personalidade. Estou encantado e está influenciando diretamente no resultado visual. A energia que o tema traz é de felicidade".



Vale lembrar que 10 das 12 escolas do Grupo Especial já definiram o enredo para o Carnaval do ano que vem. Faltam apenas Mocidade e Vila Isabel anunciarem a história vão contar na Marquês de Sapucaí.