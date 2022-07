Encontro de Rainhas: Evelyn Bastos (Mangueira) posa com Bianca Monteiro (Portela) - Reprodução do Instagram

Rio - Personalidades do Carnaval marcaram presença no sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial para o Carnaval 2023, na Cidade do Samba, na Gamboa, na noite desta segunda-feira. Na ocasião, rolou até um encontro de Rainhas de bateria: Bianca Monteiro (Portela) posou ao lado de Evelyn Bastos (Mangueira). As duas compartilharam o momento nas redes sociais.

Quem também esteve no local foi Mayara Lima, anunciada como a nova Rainha de Bateria da Paraíso do Tuiuti, em maio deste ano. Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro comandou a festa. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-diretor da rede Globo, foi um dos homenageados da noite e ganhou o título de benemérito da Liga. Ícones do Carnaval carioca, Neguinho da Beija-Flor, intérprete da Azul e Branca de Nilópolis e Tia Surica, baluarte da Portela, também prestigiaram o evento. Antes do sorteio os convidados assistiram a uma apresentação do Grupo Molejo.

Domingo

Império Serrano

Grande Rio

Mocidade

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Mangueira



Segunda

Paraíso do Tuiuti

Portela

Vila Isabel

Imperatriz

Beija-Flor

Viradouro