Grande Rio exibe logo oficial do enredo em homenagem a Zeca PagodinhoReprodução do Instagram

Publicado 07/07/2022 10:24 | Atualizado 07/07/2022 10:32

Rio - Atual campeã do Carnaval carioca, Grande Rio divulgou no Instagram, na noite desta quarta-feira, a logo oficial do enredo em homenagem ao cantor Zeca Pagodinho, intitulado 'Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!'. A agremiação ainda informou que a sinopse do enredo será lançada, nesta sexta-feira, às 19 horas, na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias.

"Eis a logo oficial para o nosso Carnaval de 2023! O título do enredo é "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar". A sinopse para os compositores será lançada na sexta-feira, 8 de julho, às 19 horas, em nossa quadra", informou a Grande Rio em suas redes sociais. O pôster foi criado por Toín Gonzaga e nele contém uma ilustração do sambista cedida por Guilherme Kid.







Os internautas vibraram com a divulgação da logo. "Eita, vocês brincam muito, nossa mãe", elogiou um. "Está absurdamente lindo e carnavalesco.... Maravilhoso. Logo de milhões. Parabéns a equipe e pesquisa. Show", comentou outro. "Juntou duas coisas que eu amo! Grande Rio e Zeca Pagodinho!", destacou outro.

O enredo em homenagem ao Zeca será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. “Podem esperar um desfile alegre, vibrante, com o espírito das ruas cariocas. Um desfile solar, jocoso, bem-humorado, que irá celebrar a vida cotidiana. O pôster do enredo, criado por Toín Gonzaga, sintetiza esse espírito: é uma espécie de colagem de anúncios, faixas, cartazes de rua. Caquinhos, pipas, engradados, cobogós. Fugimos das visões monumentalizadoras e sóbrias, que não combinam com o ‘Zeca way of life’. A pintura de Guilherme Kid, reinterpretada e inserida na arte de Antônio, é a essência disso. Estamos muito felizes com essa troca e com a permanência da experimentação”, afirmou Haddad ao site Carnavalesco.