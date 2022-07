"Expressamos as nossas razões e decisão de não aceitação para figurarmos como tema do enredo de escola de samba de carnaval, apesar da grandiosa homenagem, em razão de sermos uma irmandade Religiosa", pontuou a Irmandade - Divulgação

Publicado 13/07/2022 17:20 | Atualizado 13/07/2022 17:50

Rio - A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte recusou a homenagem da escola de samba Unidos de Padre Miguel. “A Irmandade não foi consultada”, afirmou em carta aberta à sociedade, divulgada na noite desta última terça-feira (12).

As irmãs dizem que a escolha foi uma “surpresa” e que se sentem “gratas pela homenagem”, mas que estão preocupadas com a deferência, que só foi sabida após divulgação de um vídeo pela Escola em suas redes sociais. “Não sabemos como nossa história será contada se nada nos foi perguntado e, sem a devida proteção às nossas tradições, não há possibilidade de consentirmos”, informa a carta.



A divergência apontada pela carta no vídeo veiculado pela Unidos de Padre Miguel, que seriam as possíveis diferenças entre as imagens veiculadas e a festa tradicional, caracteriza mais uma preocupação para as irmãs. “A luta para manutenção das nossas tradições é incessante. Não há como ceder ou contemporizar o que de alguma forma indique ser divergente”, diz um trecho da carta.



A Escola de Samba divulgou o tema do seu enredo para o Carnaval 2023 na última quarta-feira (6). Sob o título de “Ave Maria, Olorum – A Corte da Boa Morte” e de autoria dos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves, a escola se propõe a contar a história secular da confraria feminina afro-católica, responsável por muito tempo pela alforria de inúmeros escravizados. Até o encerramento dessa reportagem, a escola de samba ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

No último Carnaval, a Unidos de Padre Miguel ficou em quinto lugar na Série Ouro, com o enredo "Iroko - É Tempo de Xirê", sobre a história do orixá do tempo. Em junho deste ano, a comunidade se tornou patrimônio cultural imaterial do estado do Rio , através de decreto sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial.

A Irmandade

Composta unicamente por mulheres negras, geralmente adeptas do Candomblé, a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte foi fundada no início do século XIX, em Salvador, no estado da Bahia. Na época da escravidão, eram responsáveis pela alforria dos escravizados. Atualmente, estão estabelecidas na cidade de Cachoeira, na Rua 13 de maio.