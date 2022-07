Mãe Meninazinha de Oxum será a homenageada da Unidos da Ponte no Carnaval 2023 - Divulgação / Unidos da Ponte

Publicado 15/07/2022 09:54

Rio - A Unidos da Ponte divulgou, nesta sexta-feira (15), seu enredo para o Carnaval 2023. "Liberte nosso sagrado: o legado ancestral de Mãe Meninazinha de Oxum" será o tema que a escola de São João de Meriti levará para a Sapucaí. A história conta a saga de uma das mais importantes Iyalorixás do Brasil contra o racismo religioso. A narrativa celebra também a ligação da mãe de santo com a cidade sede da escola.

O enredo desenvolvido pelos carnavalescos Rodrigo Marques e Guilherme Diniz, com a participação do pesquisador Tiago Freitas, contará a luta de três décadas de Mãe Meninazinha, para libertar a coleção de objetos sagrados que estava em poder do Museu da Polícia Civil. O material foi transferido para o Museu da República, depois de uma campanha liderada por ela e várias lideranças religiosas de matriz africana.

Antes dela, sua avó materna e mãe de santo, Iyá Davina de Omolu, já falava sobre a importância de libertar aqueles objetos sagrados apreendidos em batidas policiais, ocorridas durante o período do final do império até a Era Vargas.

"O Nosso Sagrado agora está em um lugar digno, sendo cuidado e tratado com respeito. O nosso próximo passo é organizar uma exposição no museu, a partir de nossa visão, além de criar um programa educativo para que as crianças sejam educadas sem preconceitos e mentiras a respeito do nosso povo", disse a homenageada, que recebeu os carnavalescos da escola na casa Ilê Omolu Oxum, em São João de Meriti.

Mãe Nilce de Iansã, sobrinha de Mãe Meninazinha, que é coordenadora dos projetos sociais do terreiro e da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro), reiterou a importância de se preservar a memória e a cultura das comunidades tradicionais de terreiro.

"Nós aprendemos desde muito cedo aqui no Ilê Omolu Oxum a preservar e cuidar da memória herdada de nossos ancestrais, pois temos aqui o Museu Memorial Iyá Davina, fundado em 1997, com objetos sagrados de nossa linhagem de axé, que datam desde o Século XIX e remontam a história do candomblé no Rio de Janeiro", afirmou.

Ordem definida

No último dia 5 de julho, a Liga-RJ sorteou a ordem dos desfiles da Série Ouro, que acontecem na Marquês de Sapucaí nos dias 17 e 18 de fevereiro. A Unidos da Ponte será a segunda escola a desfilar no sábado de Carnaval, dia 18. Confira a ordem dos desfiles:

Sexta-feira, 17 de fevereiro



Arranco

Lins Imperial

Vigário Geral

Estácio de Sá

Unidos de Padre Miguel

Acadêmicos do Sossego

São Clemente



Sábado, 18 de fevereiro



União de Jacarepaguá

Unidos da Ponte

Unidos de Bangu

Em Cima da Hora

Porto da Pedra

União da Ilha

Império da Tijuca

Inocentes de Belford Roxo