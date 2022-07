Juliana Paes e amigas - Reprodução do Instagram

Juliana Paes e amigasReprodução do Instagram

Publicado 16/07/2022 19:11 | Atualizado 16/07/2022 19:11

Depois de Giovanna Antonelli viralizar nas redes sociais com o desafio do vinho , em que aparece fazendo flexões com uma taça de vinho, chegou a vez da atriz Juliana Paes participaram da trend. É isso mesmo! Tanto que, neste sábado (16), a artista publicou um vídeo ao lado de duas amigas em que aparecem à beira da piscina fazendo o exercício enquanto alternam os braços para tomar um gole de vinho.

"Equilíbrio é tudo", brincou Juliana Paes na legenda da publicação. Não demorou muito para outros famosos, amigos da atriz, se divertiram com a publicação. "Adorei, já quero", comentou Deborah Secco. "Tudo, amei!", escreveu Julianne Trevisol. Vale destacar que o desafio não é o primeiro que a atriz se aventura.

Na sexta-feira (15), Giovanna Antonelli dividiu um momento parecido com seus seguidores. A atriz publicou um vídeo em que inicia o fim de semana com o "desafio do vinho". "De agora em diante, só treino assim", brincou a artista, na legenda da postagem feita no Instagram.