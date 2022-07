Viih tube e Eliezer - Reprodução do Instagram

Publicado 16/07/2022 20:51

Tudo em família! O ex-BBB Eliezer abriu uma caixinha de perguntas e respostas no Instgaram, neste sábado (16), e atiçou a curiosidade dos fãs ao falar sobre seu relacionamento com Viih Tube. Na interação com fãs, o designer mostrou a mãe, Ana Beatriz, falando sobre o romance com a influenciadora. E ela aprova!



A mãe de Eli, inclusive, teceu elogios à loira. "Fofinha, uma gracinha! Educadinha! Ainda não tive a oportunidade de conhecer, estou doida para conhecê-la. Ela é muito boazinha, engraçadinha, muito fofa", disse. O ex-BBB entregou que as duas já conversaram algumas vezes por chamada de vídeo.



Vale destacar que o casal confirmou o affair no início de junho. Neste mês, eles estiveram viajando juntos pelas praias paradisíacas de Fernando de Noronha, compartilhando fotos coladinhos. Viih Tube, que também participou do "BBB", falou sobre o relacionamento com um texto no Instagram. "Bom demais se relacionar com quem faz questão de deixar claro o quanto gosta de você, o quanto te admira... Sem medo, sem ego, sem joguinho, tá maluco, isso que é vida", publicou a influenciadora.