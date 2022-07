Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Reprodução do Instagram

Publicado 16/07/2022 18:16 | Atualizado 16/07/2022 19:14

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão passando alguns dias juntos no Festival Aya Música Medicina, um retiro pela "cura do planeta", em Goiás. Neste sábado (16), os dois apareceram abraçados, após rumores sobre um possível romance entre os dois. Em uma transmissão ao vivo compartilhada no TikTok, a dupla pode ser vista no festival, que acontece entre 14 e 17 de julho.



Por lá, artistas e povos indígenas se reúnem para uma experiência de intercâmbio e conexões. Essa é a primeira edição presencial, visto que em 2020 tudo foi online devido a pandemia da Covid-19. Nas imagens, que estão disponíveis no perfil AYA Música Medicina no Instagram, eles aparecem em um momento de meditação.

A cantora também fez Stories do local e até postou um vídeo em que aparece cantando uma música de meditação. Já o ator e cantor compartilho no feed do Instagram que participaria do evento. Os rumores sobre o romance entre os dois começaram em maio, logo após o anúncio do fim do casamento de 17 anos da cantora com o empresário Marcus Buaiz. Entre idas e vindas, Wanessa e Dado namoraram em 2000 e terminaram definitivamente em 2004.