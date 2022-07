Jade Picon - TV Globo / Divulgação

Publicado 16/07/2022 22:32

Animada para sua estreia como atriz, Jade Picon revelou que a preparação para sua personagem na novela "Travessia", que irá substitui "Pantanal", na faixa das 21h, na Globo, segue a todo vapor. Neste sábado (16), a influenciadora digital usou as redes sociais para contar como anda sua rotina em relação ao novo trabalho.

Na trama de Glória Perez, a ex-BBB irá interpretar a jovem Chiara, filha do personagem do ator Humberto Martins. "Fim de trabalho por hoje, o sábado foi diferente, acordei cedo e fui trabalhar. Ainda não comecei a gravar a novela, sigo na preparação", relatou ela, que ganhou uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para atuar.

Além disso, Jade deu mais detalhes sobre os bastidores e o trabalho deste fim de semana. "Hoje teve leitura com uma parte do elenco, foi bem bacana. Chiara já já entra em ação. Em breve, começo as gravações", ressaltou. Além da dupla, "Travessia" também contará em seu elenco com outros nomes de peso, como Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Chay Suede e grande elenco.

Escrita por Gloria Perez e com direção artística de Mauro Mendonça Filho, a novela vai substituir Pantanal no último trimestre de 2022. "Travessia" terá em torno de 150 capítulos e abordará questões culturais e atuais da sociedade brasileira, de acordo com informações do "Gshow". Parte do elenco, inclusive, já está em Portugal para gravar algumas cenas que farão parte da trama.