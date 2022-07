Viviane Araújo - Reprodução do Instagram

Publicado 16/07/2022 19:52 | Atualizado 16/07/2022 20:53

Na reta final da gravidez de seu primeiro filho, Viviane Araújo esbanjou beleza ao posar toda plena na praia, neste sábado (16). A atriz e Rainha de Bateria do Salgueiro aproveitou o dia de calor que fez no Rio, para renovar o bronzeado. A beldade publicou os registros em seu Instagram, exibindo o barrigão de oito meses.

fotogaleria

Ela, que está à espera de Joaquim, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão, optou por um biquíni amarelo com estampa florida com detalhes em vermelho, laranja e verde, além de uma saída de praia na cor preta e um boné estampado. "Mamãe de 8 meses! Joaquim tá chegando", escreveu na legenda.



Muito querida, a estrela recebeu uma chuva de elogios dos internautas e seguidores. "Ahh, que momento especial! Barriga linda", disse uma fã. "Tá maravilhosa", afirmou mais uma. "A grávida mais linda do mundo", disparou uma terceira pessoa.