Mariana Rios é a nova apresentadora do 'Ilha Record'Antonio Chahestian/Record TV

Publicado 17/07/2022 06:00

Rio - Para o público amante de reality show que ficou órfão com o término da sexta temporada de “Power Couple Brasil”, a Record TV já garantiu a próxima atração. Estreia nesta segunda-feira (18), às 22h45, a segunda temporada da “Ilha Record'', agora sob o comando de Mariana Rios.

O formato do programa é original da emissora e confina 13 celebridades em uma ilha, localizada em Paraty, litoral sul do Rio, que se tornam “exploradores” em busca do tesouro final de R$ 500 mil, além de R$ 250 mil divididos em prêmios que podem ser conquistados durante o programa. O público ainda dará para um dos participantes um prêmio especial de R$ 250 mil.

A dinâmica também conta com um Guardião, que é um misterioso morador da ilha que apenas a apresentadora sabe quem é. A missão dele é assegurar que o tesouro só caia na mão dos verdadeiros merecedores. Sendo assim, ele surge em momentos inusitados para trazer benefícios ou criar problemas para os participantes.



“Esse é um dos realities mais complexos de fazer. Porque a gente faz longe de casa, num lugar paradisíaco que não tem uma estrutura normal de televisão. Mas estamos muito satisfeitos com o resultado que já estamos vendo”, disse Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record TV, em coletiva de imprensa feita remotamente, pois o programa já está sendo gravado. “É o único reality que as pessoas quando são eliminadas não saem do programa, porque temos o ‘exílio’, que é o lugar para onde essas pessoas vão, e elas continuam a participar do conteúdo do programa”, explica. Na primeira temporada do reality show, apresentado por Sabrina Sato, o exílio era um segredo que os participantes só descobriram depois da eliminação.



A grande novidade da segunda edição da “Ilha Record” é a apresentação de Mariana Rios. A mineira de 37 anos acumula uma carreira como cantora e atriz, e uma longa passagem pela TV Globo, onde ficou conhecida após ter interpretado Yasmin na 15ª temporada de "Malhação". Carelli garante que Mariana Rios foi uma “aquisição incrível” da TV Record, e a apresentadora comentou sobre a experiência. "Para mim é um privilégio, eu estou extremamente grata por fazer parte desta equipe. Nós formamos um grupo muito especial, uma família. E isso é raro”, disse ela.



Mariana acredita que sua experiência em palcos ajudou a estar a frente de um reality, que muitas vezes é imprevisível. “Cantar te traz isso. Porque quando você está cantando, é um show ao vivo onde acontece coisas que você tem que ter jogo de cintura para organizar”, afirma.



Diferente de outros realities, na “Ilha Record” não somente os participantes ficam confinados, mas a equipe de produção e a apresentadora também. Mariana Rios já apresentou outros programas, como o “The Voice Brasil” e o "Pop Star", ambos da TV Globo, e conta que a ideia de ter que passar dois meses confinada para as gravações a deixou apavorada. “Falei: ‘Meu Deus céu, eu não conheço ninguém, como vai ser essa experiência?’ Mas vim de peito aberto, com quatro malas”, disse Mariana, aos risos.



“Eu não tenho nada para falar de negativo, porque tudo me surpreendeu para o lado bom. Então eu estou muito feliz e realizada fazendo esse reality, estando a frente dele e tendo essa oportunidade”, contou a apresentadora, que afirmou não ter tido tempo de fazer nenhum tipo de preparação. “Eu fui literalmente jogada na ilha”, brinca.



Embora exerça um papel principal do programa, Marina dispensa o protagonista. “Os verdadeiros protagonistas desse programa são os participantes, não sou eu. Eu estou intermediando a coisa para que ela aconteça”, explica Mariana, que acredita muito no potencial dos "exploradores". “É um elenco especial e tem uma participação muito ativa no jogo”, conta.



Conheça o elenco da Ilha Record 2



Aline Dahlen

40 anos

Atriz e fisiculturista

Gaúcha que mora em Londres. Já participou de diversas novelas, esteve no “Domingão do Faustão”, participou do “BBB 14”, já namorou com Sergio Malandro e Antonio Fagundes.



Bruno Sutter

42 anos

Músico, humorista e ator

Carioca que mora em São Paulo. Casado. Fez parte do grupo Hermes e Renato, fez parte do “Legendários”, é locutor da Rádio Kiss FM, é jurado no Canta Comigo e tem uma banda de metal.



Caique Aguiar

28 anos

Personal trainer e ator

Mora em São Paulo. Está namorando. É filho do Carlinhos Aguiar, participou da “Fazenda 10” e causou a expulsão da Nadja.



Fabio Braz

43 anos

Ex-jogador de futebol e produtor de eventos

Nasceu em São Paulo e mora no Rio de Janeiro, foi jogador do Vasco e do Corinthians e é o melhor amigo de Romário.



Flávio Nakagima

34 anos

Surfista profissional e influenciador

Mora em São Paulo e é solteiro. Participou da primeira e da segunda edição do “De Férias com o Ex Celebs”, e é amigo do Neymar e do Gabriel Medina.



Jaciara Dias

45 anos

Empresária e influenciadora

Nasceu na Bahia e mora em São Paulo. É solteira, participou do “Big Brother Famosos”, em Portugal, e foi casada com o jogador de futebol Deco, que já atuou no Barcelona, no Chelsea, no Corinthians e no Porto.



Kaik Pereira

19 anos

Ator e dançarino

O mais novo do elenco. Mora em São Paulo. É solteiro, participou do “Dancing Brasil

Junior”, participou de diversas novelas, é filho de mestre de capoeira e pratica o esporte até hoje.



Kaio Viana

27 anos

Funkeiro

Nasceu em Sergipe e mora em São Paulo. É solteiro e um dos nomes de maior sucesso da nova geração do funk. Dono do hit “Formosa”.



Raphael Sander

34 anos

Ator

Carioca, mora em São Paulo, é solteiro, participou do “Dancing Brasil 2” e é ex-namorado da Carol Castro.



Solange Gomes

49 anos

Escritora e jornalista

Mora no Rio de Janeiro e está solteira. Foi a musa da “Banheira do Gugu” nos anos 90 e foi finalista da “Fazenda 13”.



Ste Viegas

30 anos

Publicitária e influenciadora

Mora no Rio de Janeiro e está solteira. Participou da segunda edição do “De Férias com Ex”.



Vitória Bellato

22 anos

Influenciadora

Mineira e mora de São Paulo. Solteira, participou do “De Férias com Ex”, onde se relacionou com Nakagima, que está no elenco. Teve affair com jogadores de futebol como Gabigol e Arrascaeta.



Whendy Tavares

27 anos

Ex-panicat

Nasceu em Mato Grosso do Sul e mora em São Paulo. Está solteira.