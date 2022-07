Murilo Benício reúne elenco de 'Pantanal' para festa em sua casa no Rio

Rio - O elenco de "Pantanal" se reuniu, na noite deste sábado, para comemorar o grande sucesso que a novela das 21h tem feito. Murilo Benício, que interpreta Tenório, recebeu os colegas de cena em sua casa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Marcos Palmeira, Dira Paes, Bella Campos e Guito são alguns dos nomes que marcaram presença na celebração.

Além deles, quem também compareceu ao evento foi Aline Borges, que vive Zuleica; Marcela Fetter, a Érica; Cauê Campos, o Roberto; Lucas Leto, que faz o Marcelo; e Gabriel Santana, o Renato. Apesar de não estarem na trama, Regina Casé e Vladimir Brichta também posaram para fotos na frente da casa de Murilo.



Antes de surgir toda produzida para a festa, Bella Campos usou os Stories do Instagram para interagir com fãs. A atriz que da vida à Muda adiantou que a tão aguardada cena do casamento entre sua personagem e o peão Guito deve ir ao ar na próxima terça-feira, dia 19. A artista ainda revelou que as gravações de "Pantanal" estão previstas para terminar em setembro, com a novela sendo exibida até o mês de outubro, quando será substituída na faixa das 21h por "Travessia", escrita por Gloria Perez.

