Grande Rio, atual campeã do Grupo Especial, foi a primeira escola a divulgar o enredo para o Carnaval 2023Wellington Melo

Publicado 17/07/2022 14:22 | Atualizado 17/07/2022 14:25

Rio - Faltando pouco mais de sete meses para o Carnaval 2023, as escolas do Grupo Especial já estão a pleno vapor nos preparativos para o próximo desfile. Dez das 12 agremiações que formam da elite da folia já apresentaram enredos. Somente a Vila Isabel e a Mocidade ainda não divulgaram seus temas. A previsão, no entanto, é que ambas façam o anúncio até o fim de julho.

Atual campeã do Grupo Especial e primeira escola a divulgar seu tema a Grande Rio irá falar sobre Zeca Pagodinho. Com o enredo chamado 'Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!', a ideia da homenagem a um dos principais cantores do país partiu dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora que, juntamente com a sua equipe de criação, já estão desenvolvendo a narrativa e o visual do próximo desfile.

Campeã em 2020, a Unidos do Viradouro terá como enredo "Rosa Maria Egipcíaca". A escola de Niterói irá falar de Rosa Courana, ou Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz, considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país. O carnavalesco é Tarcísio Zanon.

Imperatriz Leopoldinense irá apresentar na Avenida o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida". Neste tema, o carnavalesco Leandro Vieira, vai se inspirar nas visões delirantes dos cordéis nordestinos que contam histórias fantásticas sobre a chegada de Virgulino Ferreira da Silva - o lendário Lampião - ao céu e ao inferno.

Mangueira apresentou seu enredo no último dia 6 de junho. Os carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão escolheram o tema, batizado de "As Áfricas que a Bahia canta", no qual vão falar da narrativa de protagonismo negro, mostrando as construções das visões de África na Bahia a partir de sua musicalidade e instituições carnavalescas negras. A ideia é exaltar o protagonismo feminino nesse processo e as lutas contra intolerância, racismo e fortalecimento da identidade afrobrasileira.

O carnavalesco do Império Serrano , Alex de Souza, traz o enredo "Lugares de Arlindo". Campeã da Série Ouro, a escola de Madureira irá contar a história de Arlindo Cruz. "Como numa roda de amigos, o Império Serrano promove um reencontro para celebrar o grande Arlindo Cruz. Nesta festa regada a muito samba, vamos relembrar a sua história, seus sucessos e, com eles, percorrer caminhos que nos levará a lugares, reais e simbólicos, que marcam a trajetória desse imperiano de fé", afirma o carnavalesco.

Portela , que celebra 100 anos de fundação em 2023, irá falar sobre a sua história. Com o enredo "O Azul que vem do infinito", os carnavalescos Renato e Márcia Lage vão exaltar os grandes nomes da Azul e Branco de Madureira.

"Delírios de um paraíso vermelho" é o enredo do Salgueiro para 2023. Na Sapucaí, o carnavalesco Edson Pereira pretende homenagear Joãosinho Trinta, um dos maiores nomes do carnaval carioca, oito vezes campeão do Grupo Especial, sendo dois títulos pela agremiação, em 1974 e 1975. Joãosinho morreu em dezembro de 2011.

Beija-Flor de Nilópolis vai com "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência". Os carnavalescos da escola, Alexandre Louzada e André Rodrigues, querem defender um novo dia da Independência para o Brasil. "A ideia é provocar na mente das pessoas que a Independência não deveria ser comemorada em 7 de setembro e sim em 2 de julho, pois é a data em que se celebra a expulsão das tropas portuguesas da Bahia em 1823, um triunfo nacional com forte protagonismo feminino e afro-ameríndio", conta André.

Na última sexta-feira (15), a Unidos da Tijuca lançou seu tema. O carnavalesco Jack Vasconcelos irá mostrar na Avenida as belezas e os encantos da Baía de Todos-os-Santos, na Bahia.

Ordem dos desfiles do Grupo Especial

Na noite da última segunda-feira (11) a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) sorteou a ordem dos desfiles do Grupo Especial, que irão acontecer nos dias 19 e 20 de fevereiro. Confira a sequência:

Domingo, 19 de fevereiro

Império Serrano

Grande Rio

Mocidade

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Mangueira



Segunda, 20 de fevereiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Vila Isabel

Imperatriz

Beija-Flor

Viradouro

*Matéria do estagiário Wellington Melo, sob supervisão de Raphael Perucci