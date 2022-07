Jennifer Lopez e Ben Affleck - Foto: Newsletter/ On The JLo

Publicado 17/07/2022 21:21

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão casados. Pelo menos é o que garante o site norte-americano "TMZ". Segundo a publicação, os dois teriam trocado alianças na noite deste sábado (16), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Documentos obtidos pelo portal revelam um registro de casamento no nome dos dois celebrado no condado de Clark, no estado americano de Nevada.

O casal formalizou o noivado em abril, depois de reatar a relação, que há 20 anos tinha chagado ao fim. Uma fonte ligada a "Bennifer" (nova shippado do casal nas redes sociais) disse ao "TMZ": "Eles, de fato, se casaram... E a licença é um sinal de que eles agora são marido e mulher". No início deste ano, JLo foi flagrada usando um anel de noivado ao fazer compras de móveis com sua filha Emme, de 14 anos.



Mais tarde, Jennifer Lopez confirmou o casamento em seu boletim online. "Ontem (sábado) à noite voamos para Las Vegas, ficamos na fila para obter uma licença com outros quatro casais, todos fazendo a mesma viagem para a capital mundial do casamento", disse.



Vale lembrar que eles noivaram pela primeira vez em 2002, após um ano de relacionamento. No entanto, o casal "Bennifer", terminou em 2004, e reatou o romance no ano passado. "Nós chegamos à pequena capela branca para casamentos à meia-noite. Eles gentilmente ficaram abertos até tarde por alguns minutos, nos deixaram tirar fotos em um Cadillac conversível rosa, evidentemente usado pelo próprio rei (mas se quiséssemos que o próprio Elvis aparecesse, que custou mais e ele estava na cama)", acrescentou.

"Nós lemos nossos próprios votos na pequena capela e demos uns aos outros os anéis que usaremos pelo resto de nossas vidas. No final, foi o melhor casamento possível que poderíamos ter imaginado“, ressaltou.