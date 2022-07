Melody e Anitta - Reprodução/Instagram

Melody e AnittaReprodução/Instagram

Publicado 19/07/2022 12:29 | Atualizado 19/07/2022 12:31

Rio - Melody se pronunciou por meio dos stories do Instagram sobre as polêmicas que está envolvida. Os créditos de seu hit, "Assalto Perigoso", foram questionados por Nija Charles, coautora de "Positions", música do álbum de Ariana Grande. Recentemente, a cantora também virou assunto nas redes sociais após uma troca de farpas com Anitta.

fotogaleria

A artista afirmou no Twitter que o engajamento da adolescente se mantém por conta das brigas que ela promove na internet. "Não vê a Melody? Vocês falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento e se mantém no mercado por criar tretas com meu namorado, brigando sozinha", disse referindo-se ao produtor canadense Murda Beatz.

Melody fez questão de rebater às críticas e disse que não fala nada de Anitta, mas a mesma insiste em continuar "com meu nome na boca". "E depois eu que fico arrumando picuinha com ela. Depois as pessoas dizem que sou eu quem faço a briga... Engraçado! Eu nunca falo mal dela e ela diz que meu trabalho não é profissional. Como assim? Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela esteve no Top 1 global e sumiu. Era muito dinheiro investido. O meu trampo não tem aditivo financeiro, é tudo natural e, se não fosse profissional, não estaria chegando ao primeiro lugar, né, amiga", alfinetou.

Contudo, nesta terça-feira (19), a cantora de 15 anos afirmou que essa briga não passa de publicidade. "Esperei baixar a poeira desse bafafá todo para vim explicar o que aconteceu", começou Melody. "Eu não tenho treta com a Anitta. Sou fã dela. Às vezes a gente se zoa um pouquinho. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ela, e acredito que ela tenha um pouco por mim. Eu e Anitta fazemos essa zoeira mais por jogada de marketing. Não temos treta", disse.

Em seguida, explicou a questão do suposto plágio de "Assalto Perigoso" que foi retirada do YouTube e da Apple Music. "Ninguém derrubou minha música. Quando soltei a música, há uns cinco meses, eu mesma tirei do ar. Fiquei com receio. Tirei ela do canal com 30 milhões de visualizações. Já tirei há muito tempo. (...) A compositora nem falou de mim. Ela só queria os créditos e eu já dei os créditos. Estão no ar. Não ataquem ela antes de pesquisar. Independente de tudo, ela foi uma fofa comigo", esclareceu.