Anitta tranquiliza fãsReprodução do Instagram

Publicado 19/07/2022 11:48

Rio - Após surgir em fotos na cama de um hospital , Anitta usou o Instagram Stories, na manhã desta terça-feira, para tranquilizar os fãs. A Poderosa explicou que está se preparando para a cirurgia de tratamento da endometriose, doença onde o tecido que reveste o útero por dentro, o endométrio, se localiza anormalmente fora de sua localização desejada, produzindo um estado inflamatório crônico. Ela informou a todos que está bem.

"Para todos os meus amigos que estão me mandando mensagem preocupados comigo. Eu esqueci de explicar em inglês, só disse em português, desculpa. Eu vim da tour direto para o hospital para começar as preparações para a cirurgia que eu vou fazer assim que meu corpo estiver pronto para isso. A cirurgia já estava marcada antes da tour começar. Eu tenho algo chamado endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas não divulgada como deveria). Eu estou bem, sendo muito bem cuidada e manterei a todos informados. Com amor", escreveu a cantora.

Em entrevista recente ao Dia, o ginecologista Marcelo Marinho explicou como funciona a cirurgia. "Hoje em dia, a tecnologia e a abordagem cirúrgica evoluíram enormemente, devendo ser realizadas por equipes experientes e por via laparoscópica. Essa cirurgia é feita com apenas 3 pequenos furinhos na barriga e o resultado costuma ser bastante satisfatório, com uma recuperação pós-operatória muito boa e rápida", destaca o médico.

Anitta foi internada, nesta segunda-feira, após uma longa turnê pela Europa. No hospital, a cantora, que já está no Brasil, recebeu o carinho do namorado, Murda Beatz, e da amiga Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay. A Poderosa compartilhou um momento fofo com o amado através do Instagram Stories. "Melhor enfermeiro", elogiou ela, que na imagem aparece dando um beijinho em Murda. A artista ainda agradeceu Gkay: "Melhor amiga que você pode ter no hospital".