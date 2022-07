Anitta é internada e recebe o carinho do namorado e de Gkay - Reprodução do Twitter

Publicado 19/07/2022 09:19

Rio - Anitta foi internada, nesta segunda-feira, após uma longa turnê pela Europa. O motivo, no entanto, ainda não foi revelado. No hospital, a cantora, que já está no Brasil, recebeu o carinho do namorado, Murda Beatz, e da amiga Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay.

No Twitter, a influenciadora digital publicou uma foto em que aparece deitada ao lado do casal. "Daddy and daughter [papai e filha] apoiando a mami no hospital", brincou ela na legenda.

Daddy and daughter apoiando a mami no hospital pic.twitter.com/O4X3fnBvzg — GKAY (@gessicakayane) July 19, 2022

Anitta também compartilhou um momento com o amado através do Instagram Stories. "Melhor enfermeiro", elogiou ela, que na imagem aparece dando um beijinho em Murda. A cantora também agradeceu Gkay: "Melhor amiga que você pode ter no hospital".

Recentemente, Anitta revelou que foi diagnosticada com endometriose e que precisaria passar por uma cirurgia. "Acreditem, a dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe", escreveu ela, no Twitter, que ressaltou: "A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia".