Zé Felipe rebate ofensa de seguidor na internetReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2022 09:15

Rio - O cantor Zé Felipe não conteve as palavras ao se deparar com um ataque feito por um seguidor, na segunda, em suas redes sociais. No Instagram, o artista usou os stories para rebater o comentário ofensivo.

"Como você se sente sendo rico e se vestindo como um pateta?", quis saber o internauta, ridicularizando o estilo de Zé Felipe. "Não me acho rico, sou próspero! Quando você é rico, é só em uma coisa. E prosperidade é em várias. E minha maior riqueza que eu tenho é minha família e minha saúde", iniciou o cantor, que é filho do sertanejo Leonardo.

"E questão de roupa, eu visto para mim o que eu gosto. Se você não gosta, problema é seu!", disparou o artista, logo em seguida.

Zé Felipe, de 24 anos, é casado com a influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 23, com quem tem uma filha, Maria Alice e espera o segundo bebê, Maria Flor.