Cantor Leonardo faz aniversário e ganha declaração da mulher, Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2022 09:55

Rio - O cantor Leonardo ganhou uma declaração de amor da esposa, Poliana Rocha, de 45 anos, após completar 59 anos de idade nesta segunda-feira. No Instagram, a empresária compartilhou um vídeo repleto de registros de momentos em que passou ao lado do marido e aproveitou para escrever uma longa homenagem na legenda.

"Meu amor, Leonardo, hoje você completa mais um ano de vida e eu agradeço a Deus por isso, tal como todos os dias agradeço por Ele ter colocado você na minha vida e poder compartilhar da vida ao seu lado. Feliz aniversário!", iniciou Poliana, que é mãe do cantor Zé Felipe.

"Que no final deste dia você sinta seu coração aconchegado e recheado de amor, carinho e muita alegria... Eu tudo vou fazer para que assim seja, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida", prometeu. "Parabéns! Que Deus o proteja e lhe conceda muitos anos de vida, saúde, paz, amor e muita sabedoria! Eu te amo muito e quero vê-lo sempre feliz", completou.

Nos comentários da publicação, Leonardo agradeceu todo o carinho da esposa. "Obrigado, meu amor! Eu te amo", disse o artista.

Recentemente, a empresária havia sido questionada por fãs sobre supostas traições sofridas no casamento. "Poli, adoro você. É verdade que o Léo tem outra mulher?", questionou um seguidor durante uma interação no Instagram. Em resposta, Poliana Rocha afirmou não ter interesse em saber de qualquer relação extraconjugal do marido. "Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Desculpe".