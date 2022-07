De vestido coladinho, Paolla Oliveira dança em show de Diogo Nogueira

Rio - Diogo Nogueira e Paolla Oliveira mostraram muito samba no pé durante a apresentação do cantor na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, neste domingo (24), no festival 'Irmãos'. Os dois esbanjaram simpatia em cima do palco, dançaram coladinhos e ainda trocaram vários olhares apaixonados. Paolla, inclusive, deu um show à parte com sua beleza. De vestido coladinho e blusa social, ela, que interpreta Pat em 'Cara e Coragem', na Globo, exibiu o corpão em forma.



