Publicado 24/07/2022 12:55 | Atualizado 24/07/2022 13:20

Rio - Bebel Gilberto, filha dos cantores João Gilberto e Miúcha e sobrinha de Chico Buarque, se desculpou após ter pisoteado a bandeira do Brasil em show e causar revolta na internet. Durante uma apresentação na última terça-feira (19), realizada em São Francisco, nos Estados Unidos, a cantora afirmou estar descontente com o país neste momento. “Desculpe fazer isso, mas vocês acham que estou orgulhosa de ser brasileira ou não?,” disse a artista, conhecida por sua carreira internacional, antes de cantar a música "Bananeira".

Após polêmica, a cantora usou suas redes sociais para se retrarar. "Foi um ato impensado meu, porque se tivesse tido tempo de raciocinar teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo - essa gente que sequestrou os símbolos nacionais e corrói a democracia brasileira com o seu projeto autoritário de poder", iniciou o relato. "Foi por esse motivo que soltei o nome do inominável no meu gesto impulsivo no palco. Imediatamente depois, porém, me dei conta de que a bandeira também pertence a todos os brasileiros e me desculpei com o público", continuou.

A situação repercutiu após vídeo ser compartilhado e criticado pelo ex-secretário especial de Cultura, Mario Frias, e Bebel comentou sobre isso. "O excelentíssimo Secretário de Cultura, no entanto, ignorou essa parte do vídeo e fez aquilo que sabe fazer de melhor. Não, não é escrever o português com erros, mas manipular a informação para instigar a base de fanáticos que o segue", afirmou a cantora.

Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador em San Francisco.



Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar pic.twitter.com/MlhcDSZt9g — MarioFrias (@mfriasoficial) July 23, 2022 "Publico aqui o vídeo completo em que me desculpo", ressaltou Bebel. "Amo o Brasil e tenho certeza de que em breve os radicais do ódio serão varridos para o lixo da História. Aos brasileiros de bem que como eu são defensores intransigentes da democracia mas se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas. O Brasil é maior que qualquer governo ou político", concluiu.

Outros famosos também criticaram a atitude de Bebel, como a apresentadora Sonia Abrão. "Foi o choque que eu precisava pra que minha sensação de estarmos indo ladeira abaixo virasse certeza", começou o desabafo. "Que podridão no ato de Bebel! Alienada e covarde! Isso não é protesto, é achincalhe! Quem pisoteia nossa bandeira, não merece pisar nosso chão! Que fique por lá", completou.