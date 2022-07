Luciana Gimenez afirma ser muito ciumenta - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2022 20:47

Rio - Luciana Gimenez, de 52 anos, usou as redes sociais, na noite de sexta-feira, para sanar a curiosidade dos fãs sobre algumas questões e entre elas, seu namoro com o economista Renato Breia, de 34 anos de idade. No Instagram, a apresentadora foi questionada sobre seu relacionamento ser aberto e admitiu que não se dá bem com relações desse tipo.

"Esse negócio de namoro aberto acho que comigo não daria muito certo, não. Sou ciumenta", contou. Posteriormente, Luciana respondeu se sente-se incomodada quando Renato sai sozinho com os amigos e admitiu não se sentir muito confortável. "Se eu me incomodo? Não é uma coisa muito confortável, mas eu também saio. Então, as pessoas têm o direito a sair com os amigos. Como é que vai falar para a pessoa que vai ficar em casa? Não dá, né?", explicou.

As perguntas acabaram ficando mais ousadas quando um seguidor quis saber se a apresentadora gosta de dominar ou ser dominada, durante a relação íntima. "Acho que nenhum dos dois. Acho que não gosto nem de dominar ou ser dominada. Acho que tem que rolar um equilíbrio", respondeu Luciana.