Letícia e Juliano Cazarré comemoram primeiro mês de vida da filha em hospitalReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2022 18:46 | Atualizado 23/07/2022 18:47

Rio - A estilista Letícia Cazarré e o marido, o ator Juliano Cazarré , usaram as redes sociais para publicar registros da pequena comemoração ao primeiro mês de vida da filha , Maria Guilhermina, realizada dentro do hospital. A garotinha está internada desde o dia do nascimento e já passou por cirurgias para corrigir problemas causados pela Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

"Comemoramos hoje de novo com o papai, Juliano Cazarré. Cantinho especial para nossa Maria Guilhermina", disse Letícia — que já havia comemorado a data na última quinta —, no registro em que aparece segurando a filha, ao lado do marido.

"A vida quer viver. Celebrando um mês de vida da nossa guerreirinha, Maria Guilhermina, ao lado da minha leoa, da mulher mais forte que eu conheço e que, por uma graça inexplicável de Deus, é a minha esposa, Letícia Cazarré", homenageou o ator em seu perfil no Instagram.

Na rede social, Letícia também aproveitou para publicar um vídeo em que tanto de Maria Guilhermina como do ator, aparecem dormindo, lado a lado, no hospital. "Não sei quem está mais cansado", escreveu a estilista.

Os dois, que estão juntos desde 2011, ainda são pais de mais quatro filhos: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 2 anos, e Maria Madalena, de 1 ano de idade.