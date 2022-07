Vitor Kley, Priscilla Alcantara e Marco Luque - Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2022 16:37 | Atualizado 23/07/2022 16:54

Rio - Priscilla Alcantara e Vitor Kley têm levantado suspeitas de um possível affair vivido entre eles. Os dois foram juntos a uma première em São Paulo. Na manhã deste sábado (23), os cantores assistiram à pré-estreia da animação "Liga dos Super Pets", que também controu com a presença de Arthur Aguiar e Maíra Cardi. O suposto casal evitou fotos a dois e posaram com Marco Luque.

O longa estreia 28 de julho e retrata a amizade entre animais e humanos a partir da história de Krypto, o Supercão. Priscilla Alcantara e Marco Luque dublam os personagens PB e Chip. Já Vitor Kley canta a música "Conta Comigo", versão brasileira da canção "Count on Me", escrita especialmente para o filme.

Nesta semana, a apresentadora recebeu Vitor Kley como convidado do programa "TVZ", atração que comanda no Multishow. Priscilla brincou que recebia muitos questionamentos se estava namorando Kley e pediu que ele respondesse. "Desde então não param de me perguntar. Queria que você esclarecesse isso para as pessoas: Você não está solteiro?", indagou. O cantor ficou sem graça, e a artista reforçou: "Responde, Vitor!"

"Nós estamos (solteiros), não é? Livres. Essa pergunta não estava no roteiro. Fez para me apertar (risos)", respondeu Vitor. "Mas é curiosidade da apresentadora, aí pode", brincou Alcantara, e acrescentou. "É que o brasileiro gosta de saber da vida de gente famosa. Eu, como boa apresentadora, resolvi perguntar...".

"É, nós estamos nos curtindo", resumiu Kley. Percebendo a gafe, a apresentadora tentou desviar o assunto. "Estamos curtindo participar do TVZ. De resto, estamos solteiros. Podem ficar tranquilos", desconversou.