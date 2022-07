Sérgio Mallandro fala sobre recuperação após cirurgia nas pálpebras - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 21:46

Rio - Sérgio Mallandro voltou a atualizar suas redes sociais, nesta sexta-feira, depois de passar por uma cirurgia nas pálpebras . O humorista falou sobre sua recuperação em vídeo publicado no Instagram, surgindo com vários curativos no rosto após realizar o procedimento de ptose palpebral, para deixar os olhos mais abertos.

fotogaleria "Fiz cirurgia de ptose. Tem que ficar botando gelo. Bagulho fica zoado", contou o artista, que foi internado na última quinta-feira, na Clínica São Vicente, Zona Sul do Rio, para ser submetido à operação. Em seguida, o apresentador do podcast "Papagaio Falante" explicou que passou pela cirurgia para atender o pedido da produção de seu novo filme, que será filmado a partir do dia 8 de agosto.

Mallandro explicou que já estava com a visão prejudicada por causa do problema que é caracterizado pela queda da pálpebra superior. "Pessoal ficava falando que nem a Xuxa: 'Você não olha mais no meu olho'. Como vou olhar se está fechado? Tinha que ficar de óculos escuros. Pessoal reclamava. Vou fazer meu filme e o pessoal exigiu que eu tinha que fazer a cirurgia, 'vai ficar de óculos escuros?'", relatou o comediante de 66 anos.

Confira: