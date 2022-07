Sérgio Mallandro diz que passou por cirurgia para deixar os olhos mais abertos - Reprodução/Instagram/YouTube

Publicado 21/07/2022 18:04 | Atualizado 21/07/2022 21:44

Rio - Sérgio Mallandro surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar um vídeo gravado poucos momentos antes de se submeter a uma cirurgia. O humorista de 66 anos foi internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, para realizar um procedimento com o objetivo de deixar seus olhos mais abertos, relembrando que tinha o costume de usar óculos escuros para esconder os olhos.

"Agora sim, hein, glugluzada, sabe aqueles olhinhos fechadinhos e pequenininhos? Que era o motivo por eu estar sempre de óculos escuros? Então, agora vou fazer uma cirurgia especialmente para fazer o meu filme que começo a filmar em agosto! E agora de olho aberto, olhando tudo. Cuidado, meu povo, Mallandro agora de olho aberto!", diz a legenda do vídeo publicado no Instagram do famoso.

Pouco tempo depois, Mallandro voltou a atualizar suas redes sociais, já depois de passar pela cirurgia. "Chegando aqui da cirurgia que fiz. Estou aqui na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e fiz uma cirurgia de ptose (palpebral). Meu olho ficava muito fechado e, agora, o olho vai ficar aberto. Tenho que me preparar para o filme que vou começar a filmar no dia 8 de agosto, 'Mallandro - O errado que deu certo'. Tá tudo lindo, maravilhoso, daqui a pouco vou para casa", declarou o comediante ao surgir com curativos no rosto, em vídeo nos Stories do Instagram.

